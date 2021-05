Ingenieur uit Warten genomineerd voor Europese uitvindersprijs met loopbrug

Van der Tempel kwam op het idee op een conferentie in 2002 in Berlijn, over windenergie. Op dat moment promoveerde hij op het onderwerp windmolens op zee. Op het congres had iemand uitgevonden hoe je op de windturbines kon komen. Daarbij was ook een animatie te zien die niet helemaal klopte, volgens Van der Tempel: "Later, bij een pilsje op een terras, hebben een collega en ik datgene uitgevonden wat nu de 'Ampelmann' heet."

Meten en snel tegensturen

Omdat hij promotieonderzoek deed aan de universiteit, kon Van der Tempel rustig uitzoeken hoe dat in zijn werk moest gaan. In 2005 hebben hij en zijn collega met kleine schaalmodellen bewezen dat wat hij heeft uitgevonden, ook echt werkt. "Dat je zo snel kunt meten en tegensturen, dat je ook echt stilstaat en veilig kunt overstappen, zelfs bij heel hoge golven." In 2007 bouwden ze een prototype en daarmee zijn ze in 2008 het bedrijf begonnen.

Hoe ziet zo'n Ampelmann eruit?

Het lijkt wel een grote spin met zes blauwe stalen poten, vertelt Van der Tempel. Die kunnen in- en uitschuiven. De 'spinnenpotenconstructie' staat aan dek van een schip. Sensoren meten de beweging van het schip en kunnen daar de zes poten mee tegensturen. Het schip gaat nog wel heen en weer, maar de bovenkant ligt stil. Er zit een lange loopbrug aan vast, die naar het boorplatform of de windmolen op zee gaat, en die schommelt dus niet. In de hele wereld zijn er nu meer dan 65 exemplaren van de stabiele loopbrug in gebruik.

Erkenning

Voor Van der Tempel is de nominatie een geweldige erkenning, want de prijs komt van het Europese patentbureau, dat daarmee uitvinders in het zonnetje wil zetten. Hij is er erg blij mee.

Zijn bedrijf bestaat al iets langer; waarom nu dan pas de nominatie? Van der Tempel: "Een uitvinding is pas iets wanneer andere mensen er geld voor betalen. En wanneer het dan ook nog een succes moet worden, dan kost dat tijd." Er is ook een publieksprijs, waarvoor mensen kunnen stemmen.