LIVE: Kijk hier naar Bevrijdingsfestival Fryslân

Dit jaar wordt de vrijheid groot herdacht en gevierd in de provincie onder de naam 75+1. Omrop Fryslân besteedt tot en met 6 mei uitgebreid aandacht aan alle activiteiten en projecten. Van live-uitzendingen tot podcasts en muziek. Lees er alles over op omropfryslan.nl/75plus1.

Op de website van het Bevrijdingsfestival is meer informatie te vinden over 5 mei: zoals stadswandelingen door Leeuwarden en het programma in Neushoorn.