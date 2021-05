Doke Schmidt verlengt contract bij SC Cambuur

Doke Schmidt heeft zijn contract bij SC Cambuur verlengd met nog een jaar en een optie voor nog een seizoen. De verdediger kwam in de zomer van 2019 over van rivaal SC Heerenveen. Schmidt speelde tot nu toe 53 wedstrijden in de ploeg van trainer Henk de Jong en treft volgend jaar dus met Cambuur zijn oude club in de eredivisie.