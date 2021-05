Vrijheidstegeltjes op het Leeuwarder Zaailand: kinderen geven vrijheid door

"Vrijheid: koester het, vier het en geef het door". Het is een van de teksten op de 1.500 tegeltjes die een tijdelijk kunstwerk vormen op het Leeuwarder Zaailand. Kinderen van 27 locaties van Sinne Kinderopvang hebben de tegeltjes in allerhande kleuren beschilderd om zo te laten zien wat vrijheid voor hen betekent. Het project is en samenwerking tussen Bevrijdingsfestival Fryslân, het Fries Verzetsmuseum en Keramiekmuseum Princessehof.