BFVW vraagt om roofdieren te melden: vogelwacht wil beeld van predatiedruk

De bond roept de vogelwachters ook op om vol te houden as het gaat om hun vrijwilligerswerk. "Je krijgt altijd weer een 'knauw' als er weer nesten leeg zijn, maar hier en daar zijn wel lichtpuntjes. Bijvoorbeeld dat je in beeld kunt brengen dat er steeds meer steenmarters komen. Mogelijk motiveert dat nazorgers ook wat meer om ook andere predatoren in beeld te brengen", zegt Johannes van Stralen van de BFVW.