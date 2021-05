Oorlogsverhalen bij de soep: "Hij zwaaide nog even naar ons, het was een goede Duitser"

De soepuitdelers, met in hun kielzog Omrop Fryslân-verslaggever Geert van Tuinen plus cameraman, waren donderdagochtend onder andere in Leeuwarden en Dronrijp. Bij Huize Mariënbosch in Heerenveen waren de legervoertuigen ook gearriveerd.

Leeuwarden

De tocht begon 's ochtends op de Ceresweg in Leeuwarden waar de blikken soep werden opgehaald uit de loods van organisator Jorrit Volkers. Daarna was de eerste stop het Dragoonsplein in de Leeuwarder Vrijheidswijk, een toepasselijke plek om de soep langs te brengen in een wijk waar de straten genoemd zijn naar verzetsmensen.