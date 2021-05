Bevrijdingsvuur aangestoken in Leeuwarden: "Mentaal voeren we nog echt oorlog"

Het vuur werd vanuit Wageningen door Lamers naar Leeuwarden gebracht. Het transgender model is een van de twaalf 'verschilmakers' van Nederland, bekende en minder bekende Nederlanders die zich inzetten voor vrijheid en het gesprek hierover aangaan.

Volgens Lamers is het vieren van de vrijheid nog steeds nodig. "We leven fysiek in een vrij land, maar ik merk dat we mentaal nog echt oorlog aan het voeren zijn met elkaar. We duwen elkaar in hokjes, geven elkaar labels, we laten elkaar niet uitpraten. Er is weinig vrijheid in onze meningen en in de verschillen."

Ze ervaart het zelf ook. "Ik ben zelf transgender en daar wordt ik niet altijd in geaccepteerd. Dat is echt waar ik voor wil staan. Dat geaardheid, etnische afkomst geen verschil moet maken. We zijn allemaal mens en dat is het enige wat telt."