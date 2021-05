Jellumer kerk kan tot theater worden omgebouwd na geslaagde inzamelingsactie

Het geld is bedoeld voor de meubels en het interieur en onmisbare zaken voor een theater. "Ja, dat is fantastisch", vindt Jan Dirk van Ravensteijn van het bestuur van de Jellumer kerk, de stichting Mammemahuis. "Het geld is puur voor stoelen, licht, geluid en techniek, zodat we er ook echt een theater van kunnen maken."

Maar ze zijn er nog niet, want in de Jellumer kerk wil de stichting met een tentoonstelling de geschiedenis en archeologische vondsten voor het licht brenen. "We zijn al een aantal jaren geleden begonnen. Hoe langer we er mee bezig zijn, hoe meer er letterlijk boven de grond komt. Dat kost ook weer geld. Dus er is nog steeds heel veel nodig", zegt Van Ravensteijn.