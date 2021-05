Hoe kun je op deze Bevrijdingsdag coronaproof de vrijheid vieren?

Vier de vrijheid met Omrop Fryslân! Het is dit jaar 76 jaar geleden dat Friesland bevrijd is en die vrijheid vieren we groot in de provincie. Natuurlijk wel coronaproof. Bij Omrop Fryslân kun je de hele dag de vrijheid beleven met het aansteken van het vrijheidsvuur, het uitdelen van bevrijdingssoep, het Noardewynpodium Fryslân en als hoogtepunt de live uitzending van het bevrijdingsfestival in De Harmonie. Lees er hieronder alles over.