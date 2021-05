Burgemeester Sybrand Buma: "Vrijheid verplicht tot waakzaamheid"

Buma maakte zijn toespraak opnieuw heel persoonlijk. "Oorlog is niet voorbij als de vijand weg is. Het werkt nog generaties lang door. Het zit in de kinderen van de slachtoffers, maar ook in die van de daders. Zelf denk ik aan mijn pake, die zich verzette tegen de Duitsers. Hij overleefde het niet.

Ik denk aan mijn vader, die afgelopen jaar overleed en zijn leven lang met het gemist van zijn vader om moest gaan. En ik denk aan mijn oma, de joodse moeder van mijn moeder. Maar ik denk ook aan mijn moeder, die als jong meisje maar niet kon begrijpen waar die gele ster op de jas van haar moeder nou voor nodig was

Maar omdat er altijd mensen zijn geweest die - toen het er op aan kwam - het moeilijkste besluit van hun leven namen, vanwege een doel dat groter is dan zij zelf, dàt besef, daar draait het om in de twee minuten stilte van 4 mei", aldus burgemeester Buma.

Vanwege corona was de provinciale herdenking voor de tweede keer zonder publiek. Loco-commissaris Sander de Rouwe legde een krans namens de provincie, omdat commissaris Arno Brok de herdenking op Schiermonnikoog bijwoonde. Het Wilhelmus werd in de Prinsentuin op indrukwekkende wijze gezonden door Elske DeWall.