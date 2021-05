Faunabescherming overweegt juridische stappen om zandverplaatsing op Ameland

De Faunabescherming denkt dat het verplaatsen van het zand desastreuze gevolgen kan hebben voor de zeldzame vogels die broeden bij het Groene Strand, wat is aangewezen als Natura 2000-gebied.

"In het verleden is dus gebleken dat als er zulke operaties werden uitgevoerd er een hele hoop verstoring en schade wordt aangericht aan dat Groene Strand door mensen die er wandelen", zegt Harm Niesen van de Faunabescherming.

Toegestaan

Volgens burgemeester Leo Pieter Stoel is de is de zandverplaatsing toegestaan. "Wij denken niet dat het slecht is voor het gebied", zegt de burgemeester.

"Juist door dit te doen voorkomen we dat mensen in het Groene Strand-gebied komen, wat inderdaad een natuurgebied is met een heel speciaal karakter. Dit gaat er langs en dit zorgt er dus ook voor dat de badgasten uit dat gebied blijven en er aan de oostkant langsgaan", zo zegt Stoel.

Er wordt bij de werkzaamheden ook rekening gehouden met de zeldzame broedvogels. "Het is goed afgestemd, ook met een ecoloog, ten aanzien van de broedvoorzieningen. Het is broedtijd, dus je moet niet in een broedgebied komen. Daar wordt apart op gelet, dat men daar voldoende afstand van houdt en dat dat goed gaat", zegt de burgemeester.

Juridische stappen

De Faunabescherming laat het er niet bij zitten en is intussen bezig met een advocaat. "Als onze advocaat tot het oordeel komt dat dit echt niet kan en in strijd is met de wet, dan zullen wij onze uiterste best doen om nog voor zaterdag een verbod van een voorlopige voorzieningenrechter te krijgen", zegt Niesen.

De burgemeester wacht dat rustig af. "Wij staan niet boven de wet. Als de Vrienden van het Ballumer strand dus geconfronteerd worden met een negatieve gerechtelijke uitspraak, dan zal het moeten stoppen. Daarvoor is een rechter in dit land", zo zegt Stoel.