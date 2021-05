Sven Kramer succesvol geopereerd: 'Grote kans dat hij hiermee beter presteert'

De afgelopen seizoenen had Kramer regelmatig te maken met ongemak aan zijn rug.

"Normaliter kies je als sporter in het olympisch seizoen liever niet voor een operatieve ingreep. Ik heb veel vertrouwen in professor Peul en de uitkomst van het onderzoek en de aard van de ingreep geven het comfort om deze operatie toch te verrichten", zegt Kramer.

"De afgelopen weken heb ik veel extra trainingsarbeid verzet en daarmee een flinke buffer opgebouwd voor de periode van herstel. Ik zie de toekomst met veel vertrouwen tegemoet."

'Beter presteren'

Ook coach Jac Orie is positief: "De fysieke waarden van Sven zijn al jaren op topniveau en verbeteren zelfs nog steeds. Op het ijs laat zijn lichaam hem af en toe in de steek. Alles afwegende durven we deze stap te zetten, omdat we denken dat er grote kans is dat hij hiermee beter en vooral stabieler zal kunnen presteren", zo zegt hij.

Kramer zal op 23 mei wel gewoon met Team Jumbo-Visma afreizen naar het trainingskamp in het Italiaanse Collalbo.