Dodenherdenking in Leeuwarder Prinsentuin: 19.45 uur live te volgen bij Omrop Fryslân

Niet alleen door veteranen worden er kransen neergelegd, maar ook door talloze maatschappelijke organisaties. Brenda de Groot en Lieke van Hoorn vertegenwoordigen de LHBTIQ+ gemeenschap. "Wij doen dit namens alle organisaties die zich hier inzetten voor de community. Dus onder meer Tûmba, COC Friesland, Pride Leeuwarden. Wij willen laten zien dat de vrijheid die we nu kennen niet vanzelfsprekend is. Maar dat het ook zelfs nú nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Gelijke rechten kunnen heel snel weer wegvallen."

Gelijke vrijheden

Aandacht voor het verleden is daarbij ook van belang, zeggen zij. "We kunnen het verleden niet vergeten, we moeten ook herinneren waar we vandaan komen." Haar compagnon vult aan: "Het is een belangrijk symbool, ik ben hier voor de jeugd. Wij horen ook gewoon bij de samenleving. Ik wil laten zien dat wie wij zijn oké en normaal is. Sommige mensen zijn er bang voor of doen dingen die niet kunnen."