Binnenstad Sneek moet beter bevaarbaar: lage bruggen vaker open in pilot

Sneek heeft enkele lage bruggen die voorkomen dat je met een sloep via het Noorden de stad in kunt komen. De ingangen via de Swette en de Franekervaart lopen min of meer dood. Ook kun je niet om de binnenstad heen varen. Dat moet anders, vinden de partijen.

Hemelvaartweekend

Met het Hemelvaartweekend worden de Zwettebrug en de Laatste Stuiverbrug tussen 09.00-19.00 uur op afroep bediend. De Koninginnebrug gaat zondag 16 mei de hele dag open.

De stichting wil ook de Koningsbrug verhogen en een nieuwe brug bij de Bloemstraat, maar dat zijn nog toekomstplannen. De gemeente en Vereniging Ondernemend Sneek werken mee aan de plannen om de binnenstad beter bevaarbaar te krijgen.