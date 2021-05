Operaasje Fryske Flagge: ook in Leuven kan Jildou nog gewoon 'sûkerbôle' krijgen

Jildou is 28 jaar en woont in Leuven met haar vriend. "De omgeving waar we wonen is prachtig, er is veel bos en er zijn heuvels. De Ardennen zijn ook niet ver weg. En het is natuurlijk het gebied van Vlaamse friet, chocolade en speciaalbiertjes."

Zes jaar geleden is Jildou voor haar studie die kant opgegaan. In Nederland had ze de opleiding psychomotorische therapie en bewegingsagogie al gedaan. Tijdens een stage kwam ze erachter dat veel cliënten ook problemen rondom hun seksualiteit hebben.