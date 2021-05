Speciale wandelroute in Woudsend met verhalen uit de Tweede Wereldoorlog

Met dank aan financiële steun van het dorpsbelang heeft elk adres in Woudsend een tijdschrift gekregen. Ook alle leerlingen van de bovenbouw van de school kregen een exemplaar. Initiatiefnemer Broer de Wolff, lid van de historische club in het dorp, is blij met het boekje: "Het gaat erom dat we de verhalen doorvertellen. Vrede en vrijheid moeten we koesteren, vinden we. Wanneer we dat vergeten, zou dat niet best zijn."

Verzetsman Jan Bonga

Welke verhalen uit de oorlog je gebruikt, dat is een persoonlijke keuze. "Ik heb gekozen voor de verhalen die ik interessant vind. En vanuit de Historische Kring zijn er wat aanvullingen op gekomen. Zo is het verhaal van Jan Bonga te lezen, de huisarts uit het dorp, die in het verzet zat. Zijn bijnaam in die tijd was Pil," lacht De Wolff "dus of dat nou zo'n goeie bijnaam was..."

Dokter Bonga werd opgepakt en gemarteld door de Duitsers, maar heeft nooit iets verteld over zijn verzetswerk of wat hij allemaal wist. Een dag voordat hij zou worden geëxecuteerd, is hij bevrijd uit de gevangenis van Sneek. Hij overleefde de oorlog en in Woudsend heb je nu de Dokter Bongastrjitte.