Een natte meivakantie: "Geen vakantie áán het water, maar ín het water"

In het centrum van Sneek is het stil op straat. De terrassen zijn leeg. Desondanks lopen er nog enkele toeristen om, zoals een groepje vrouwen uit Twente. "Het is wel een beetje winderig," zegt een van hen. "Wij fietsen de Friese Elfstedentocht. We zijn begonnen in Workum. Maar er was heel slecht weer voorspeld. Wij gaan nog naar Sloten en Hindeloopen, maar we willen ook een rondje over de Afsluitdijk rijden. Daar zijn we nog nooit geweest."

Houtkachel aan

De vrouwen zijn niet de enige toeristen uit Overijssel, want er is ook een gezin uit Deventer in de stad. "Wij zijn hier met de zeilboot op vakantie," vertelt de moeder. "Het is vandaag beroerd weer, dus we blijven in stad liggen. We kijken morgen weer verder. We hebben een houtkacheltje in de boot, dan is het wel aangenaam."

Ook het koken kan gewoon aan boord, vult vader aan. "Dus het is goed te doen. We hopen dat het nog een beetje opklaart en dat we richting Schiermonnikoog kunnen. Dat was het oorspronkelijke doel. Maar de wind houdt ons wat tegen."