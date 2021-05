Leeuwarden zesde bij NK Tegelwippen, Heerenveen neemt het op tegen Smallingerland

Het aantal tegels en vierkante meter wordt bijgehouden. Een heleboel tuinen en openbare ruimtes worden tegenwoordig bestraat, omdat dat minder onderhoud kost. Dit kan voor wateroverlast zorgen na flinke buien of voor hittestress. Bij het NK Tegelwippen gaan gemeenten de strijd aan om zoveel mogelijk groen aan te leggen.

Goed voor het klimaat

Zo is er een derby tussen Leeuwarden en Groningen en is Heerenveen de competitie met Smallingerland aangegaan. Heerenveen maakt promotievideo's en beloont de mensen met een vergoeding. Maar volgens wethouder Hedwich Rinkes is klimaatbestendigheid belangrijker dan winnen. Er zijn subsidiemogelijkheden: "Als je een plat dak hebt waar je beplanting op wilt hebben, dan kun je daarvoor een subsidie krijgen. Maar ook voor een regenton." Haar eigen tuin heeft ze ook groener gemaakt met bomen en planten.

Leeuwarden doet het goed en staat na een maand zesde in het klassement met meer dan 6.000 tegels. In de stad komt er steeds minder bestrating. "Hoe mooi zou het zijn als de hele stad een park is", zegt Bonny Veenstra van het groenproject Operatie Steenbreek Leeuwarden. Alle bestaande groenprojecten sluiten zich nu aan bij het NK.