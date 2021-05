79 coronapatiënten in Friese ziekenhuizen, 29 op de intensive care

Het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland update de ziekenhuiscijfers tweemaal epr week. Afgelopen vrijdag ging het nog om 81 patiënten in de Friese ziekenhuizen, waarvan 27 op de IC.

In Groningen liggen er dinsdag 77 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 30 op een IC-bed. In Drenthe gaat het om 33, waarvan 11 op een IC-bed.