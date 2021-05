Veiligheidsregio en Alliade werken samen aan een Friese quarantaine- en isolatieplek

Veiligheidsregio Fryslân heeft samen met Zorggroep Alliade afspraken gemaakt over een quarantaine- en isolatiecentrum in de provincie. Mensen met een besmettelijke ziekte kunnen daar binnen 24 uur opgevangen worden. Het centrum is bedoeld voor mensen die geen goede plek hebben om zich thuis op te sluiten, zoals reizigers, studenten of bewoners van een azc.