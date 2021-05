Kleinzoon van commandant Slag om de Afsluitdijk bij dodenherdenking

En Boers deed dat heel slim, vertelt Meijering. "Op een dag wilden honderden Duitse soldaten over de dijk komen. Boers liet ze opkomen over de dijk, tot zo'n 800 meter. Toen gaf hij de mannen die in de kazenmatten lagen opdracht om te schieten. De Duitsers wisten niet hoe snel ze weg moesten komen."

De kapitein heeft de oorlog niet overleefd. "Hij is in het verzet gegaan, maar werd in 1942 opgepakt. In mei van dat jaar is hij gefusilleerd in Oranienburg. Guus Boers heeft zijn opa dus ook niet gekend."

Basisschoolleerlingen leggen bloemen

Naast vertegenwoordigers die bloemen leggen, komen er ook leerlingen van de Huizumer basisschool Johan Willem Friso naar Kornwerderzand. Dat is een van de twee scholen die een monument bij de kazematten hebben geadopteerd. Publiek kan niet aanwezig zijn bij de herdenking, maar de plechtigheid wordt wel opgenomen en later online gezet.