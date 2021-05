Faunabescherming luidt noodklok over zandsuppletie in natuur op Ameland

De bedoeling is dat het zand in een modderige geul wordt afgezet. Zo kunnen badgasten beter bij de zee. Daarvoor moet men echter langs het Groene Strand. Dat is een natuurgebied waar veel zeldzame vogels broeden. In 2009 heeft het ministerie van Natuur het gebied als Natura 2000-gebied bestempeld. In de lente is het verboden gebied.

Tocht lijken gemeente Ameland en het dorp Ballum 'recreatieve voorzieningen belangrijker te vinden dan de bescherming van een uniek natuurgebied', zo schrijft Faunabescherming.