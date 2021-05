PvdA Terschelling wil dat college alert is op gaswinplannen Noordzee

In 2015 is er ook al eens sprake geweest van gaswinning, daar was toen veel protest tegen. De PvdA-fractie wil dat er scherp wordt gelet op de plannen. De partij wil weten wat de status is van de plannen en de adviescommissie gaswinning die is benoemd.

Aan tafel blijven

De PvdA vindt dat het college op zijn minst aan tafel moet blijven zitten, om in elk geval goed op de hoogte te blijven. Die punten zijn in februari 2015 al in een motie naar voren gebracht, maar de partij wil dat het college van Terschelling actief blijft handelen.