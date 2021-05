FvD- statenlid Van Dijk over omstreden poster: "Ik had het niet zo gedaan"

Albert van Dijk heeft de poster niet voor het raam hangen. Hij had het zelf niet zo gedaan met de poster, zegt hij. Wel is het zo dat de oorlog vaak door de politiek geclaimd wordt. Als bijvoorbeeld het moeilijke thema van de migratie ter sprake komt, wordt het vaak het verhaal van de Tweede Wereldoorlog erbij gehaald. Of als mensen trots zijn op hun eigen land, zoals sommige Friezen. Dan wordt gewezen op nationalisme. Dus het gebeurt wel vaker, zegt Van Dijk. De vergelijking vrijheidsbeperking met de oorlog wordt al decennia lang gemaakt. Het wordt heel vaak gedaan en "nu Forum het doet, valt heel Nederland erover."

Reacties

Dat Forum dit met die poster zo heeft gedaan, is hun goed recht, zegt Van Dijk. Hij had het zelf niet zo gedaan. "Dit had niet zo gemoeten." Aan de andere kant: de reacties liegen er ook niet om, vindt hij. "Zeer ongepast", "walgelijk", en "Hoe triest ben je om het immense leed van zoveel mensen, een gitzwarte periode in onze geschiedenis, te misbruiken om aandacht", zijn een paar van die reacties.