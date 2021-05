'Influencer' Henk de Jong: "Zoveel mooie momenten, da's niet normaal"

Na drie weken vol met feestjes is het tijd om vooruit te kijken. Dat doet ook trainer Henk de Jong, die er voor volgend seizoen nog wel een aantal spelers bij wil hebben. "Het middenveld staat vrij goed, alleen de positie van Mees Hoedemakers zal ook nog wel wat moeten gebeuren. Misschien gaat hij ook wel weg, van wat wij horen is daar wat belangstelling voor. Achterin moet nog wat gebeuren en voorin op de buitenkanten moeten we door versterken."

'Influencer'

De Jong is de laatste weken bestookt met felicitaties voor de prestaties met Cambuur. "Ik had een stukje op LinkedIn gezet. Ik denk dat die 160.000 tot 170.000 keer is bekeken. Vorige keer bij De Graafschap was het 220.000 keer. Dat is wel veel, hé? Hoe noemen ze dat ook alweer, influencer toch?", lacht De Jong.