Waddenfonds blij met belangstelling voor opkoopregeling garnalenvissers

De garnalenvisserij in andere delen van de Waddenzee moet meer toekomstperspectief krijgen, is ook de bedoeling. Het Waddenfonds bekijkt de komende tijd welke vissers in aanmerking komen voor de opkoopregeling.

Voorzitter Cees Loggen van het Waddenfonds is blij met de belangstelling. De regeling moet ervoor zorgen dat ruim 11 procent van de visgronden voor garnalen in de Waddenzee gesloten worden. Het gaat om zo'n 9.300 hectare. De zeebodem kan tot rust komen in de visgebieden die sluiten.