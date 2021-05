Commissaris Brok voortaan ook naar andere herdenkingen, niet enkel Leeuwarden

Brok zal samen met burgemeester Ineke van Gent bij de herdenkingsplaquette zijn, waar schoolkinderen een krans leggen. Daarnaast zal hij uit naam van de provincie zelf een krans leggen op Vredenhof, om 20.00 uur. Normaal gesproken ging Brok altijd naar de kazematten in Kornwerderzand en naar de herdenking in de Leeuwarder Prinsentuin.

Zichtbaar zijn in de provincie

Commissaris Brok zegt hierover: "75 + 1 jaar herdenken is in mijn beleving een passend moment om het eens anders te doen. Voortaan ga ik op 4 mei de provincie in en eens in de vijf jaar naar Leeuwarden. Er is in de oorlog in heel Fryslân veel gebeurd. Er zijn veel monumenten. Het is goed om ook daar aandacht voor te houden en om daar als provinciebestuur zichtbaar te zijn."

In plaats van Brok is nu gedeputeerde Sander de Rouwe bij de herdenking in de Prinsentuin. De Rouwe en gedeputeerde Sietske Poepjes nemen de taken van Brok over.