Werk aan Lendefietspad bij Wolvega stilgelegd vanwege zeldzame libellen

Het werk aan het fietspad langs de beek De Lende bij Wolvega is tijdelijk stilgelegd. In het gebied komen zeldzame libellesoorten voor en die zetten in deze tijd eitjes af op waterplanten. De aannemer voert de bouwstoffen en de grond over het water aan, omdat het over land niet mogelijk is. De schepen hebben toch meer schade aangericht aan de planten dan werd gedacht, en daarom is het werk nu stilgelegd. Het fietspad is ook later klaar.