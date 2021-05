Supporters en politiek hebben vragen over hard ingrijpen van politie bij huldiging Cambuur

Op het Zaailand liep het even later uit de hand. Op het moment dat de helikopters net waren overgevlogen, begon het politieoptreden. Van Beijeren kan er nog steeds niet bij waarom dat nodig was.

"Nee, er was geen aanleiding. We hadden rook en vuurwerk. Niet eens extreem vuurwerk. En dan wordt er hardhandig ingegrepen. Ik snap dat niet. Je gedoogt een huldiging na promotie, je gedoogt een volle Prinsentuin met Koningsdag en dan grijp je nu in? Bij een kleine groep mensen die op dat moment niets verkeerd doet? Ik snap dat niet."

Vragen bij de politiek

Ook de Leeuwarder gemeentepolitiek eist opheldering over het politieoptreden. Het Leeuwarder Lijst 058-raadslid Otto van der Galiën zat zaterdagmiddag zelf op het terras op het Zaailand en zag van dichtbij wat er gebeurde. "Plotseling greep de politie in. Ik weet niet of er gewaarschuwd is, maar toch kwam dit vreemd over."

Van der Galiën wil daarom uitleg van burgemeester Sybrand Buma en de politiechef. "Waarom gedoog je situaties zoals het feest op het Cambuurplein na de promotie, een volle Prinsentuin op Koningsdag en bij het kampioenschap van Cambuur, maar roep je nu: ingrijpen. Ik wil weten wat het argument daarvoor is."

Volgens Van der Galiën moeten de politie en de burgemeester het beleid uit kunnen leggen aan de burgers. Die duidelijkheid ontbreekt op dit moment, vindt hij. "Ik krijg mails van mensen die op het Zaailand waren en dit ook niet begrijpen. Kortgezegd: leg het uit."