Ouders en wethouder overleggen over toekomst Sneker gymnastiekzaal

Volgens wethouder Mirjam Bakker is de gymzaal afgeschreven en zo erg verouderd dat gymlessen in de zaal niet langer verantwoord zijn. Toch stak de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân een stokje voor de sloopplannen. "Wanneer je een gymzaal sloopt, ben je hem voor altijd kwijt", zegt fractievoorzitter Douwe Attema van het CDA.

Attema: "We willen graag onderzoek doen naar de mogelijkheden van de zaal. Niet alleen voor gymlessen, maar ook voor cultuur en voor een dorpshuisfunctie, want zoiets is hier niet in deze hoek van Sneek."

Sloop uitgesteld

De gymzaal zou al gesloopt worden op 1 augustus. Dat is nu uitgesteld op aandringen van de ouders en de gemeenteraad. "Wij willen ouders de kans geven om er over na te denken of ze gymnastiekzaal ook over kunnen nemen", zegt wethouder Mirjam Bakker. "In Súdwest-Fryslân werken we sinds kort mei het uitgangspunt 'Wy nimme it oer' voor burgers die kans zien om iets beter te doen als de gemeente."

De ouders zeggen dat overname van de zaal door een particulier lastig is, door het achterstallige onderhoud en zouden daarom graag zien dat de gemeente borg staat voor het beheer en het onderhoud.