PODCAST Smokkelbern #5: "Als we hadden geweten dat we Jopie zo zouden missen"

Het Joodse jongetje Joseph Schijveschuurder was in de oorlog ondergedoken bij de familie Venema in Bolsward. Als Jopie Venema was hij gelukkig met zijn Friese ouders en zijn broer en zussen. Na de oorlog werd beslist dat hij daar niet kon blijven, tot zijn grote verdriet. In aflevering 5 van de podcast Smokkelbern, met verhalen van Joodse onderduikkinderen in Fryslân, vertelt programmamaker Annet Huisman over het maken van de Fryslân DOK over Joseph. Hij voelde zich een leven lang nergens thuis.

Beluister de podcast: