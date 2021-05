Verplegers met maskers redden deze man van de dood, en nu komt hij terug naar het ziekenhuis

Bekhof is 75 jaar oud. Vanaf 3 april tot 10 mei 2020 werd hij in coma gehouden. In totaal lag hij 72 dagen op de IC van het MCL in Leeuwarden. Dokters dachten dat hij het niet zou redden, maar wonder boven wonder herstelde hij na een lange periode in het ziekenhuis.

Voor zijn kinderen was het een onzekere tijd. Verschillende keren dachten ze dat ze afscheid moesten nemen. Bekhof zelf kreeg er niets van mee, maar in de maanden erna kreeg hij door hoe heftig het geweest is. Dat emotioneert hem nu nog. Hij schiet vol als hij vertelt dat de dood zo dichtbij was.