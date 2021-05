Trainer Heerenveen na gelijkspel tegen PSV: "Verdomme, er had meer ingezeten"

Lucas Woudenberg had in de slotfase een gouden kans op het winnende doelpunt. De bal belandde op het doel. Jansen houdt er geen goed gevoel aan over. "Ik dacht 'verdomme, er had meer in gezeten'. Maar de manier waarop we het gedaan hebben, daar ben ik heel tevreden over."

PSV had ook grote mogelijkheden op de winst, erkent Jansen. "Dat klopt. Maar zo voelt het nu. Vorige week speelden we als los zand. En nu was het prima."

Bonuspunt

Het gelijkspel in Eindhoven viel als een bonuspunt, zegt verdediger Jan Paul van Hecke. "Uit bij PSV is altijd lastig. Als je een punt haalt, moet je tevreden zijn."

De eerste helft was goed, zei hij. De tweede helft was wat minder. "We gaven de goals iets te snel weg. Dat was eigenlijk niet nodig. Maar het gaf wel spektakel!"