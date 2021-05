Opnamestop op hartafdieling ziekenhuis Sneek na coronabesmettingen

In totaal zijn er drie patiënten besmet met het virus. Het ziekenhuis vraagt vrienden en familieleden van alle patiënten op de afdeling om de komende 24 uur niet op bezoek te komen.

Alle patiënten op de afdeling zijn getest. De getesten waren negatief. Bron en contactonderzoek heeft uitgewezen dat er nog een andere patiënt in contact geweest is met de besmette patiënten. Deze persoon blijft thuis in quarantaine.

De meeste doktoren en andere medewerkers die op de afdeling gewerkt hebben, zijn ook al getest. Sommigen daarvan wachten nog op een uitslag.