Heerenveen overleeft spektakelstuk tegen PSV: drie doelpunten in twee minuten

Het Volendammer koningsduo Veerman en Veerman was er niet bij. Beide mannen konden nog niet spelen, nadat ze vorige week positief getest zijn op het coronavirus.

Heerenveen ging direct fel van start. De Friezen speelden met vuur. In het eerste kwartier hadden ze al vaker op doel geschoten dan in de volledige wedstrijd van vorige week, tegen PEC Zwolle. Na een halfuur betaalde zich dat uit: Heerenveen kwam op voorsprong, na een doelpunt van Tibor Halilovic. Hij dribbelde, dribbelde, legde de bal klaar, en met een hard en zuiver schot schoot hij de doelman van PSV voorbij.

Heerenveen gaf niet veel weg in Eindhoven, en kon rustig voetballen. Het tempo lag laag, maar in de tweede helft veranderde dat. PSV werd feller, en in twee minuten vielen er drie doelpunten. Eerst scoorde Yorbe Vertessen, de gelijkmaker voor PSV. Direct daarna kwam de thuisploeg op voorsprong, na een doelpunt van Cody Gakpo. De Friezen lieten zich niet uit het veld slaan. Binnen 60 seconden maakte Siem de Jong de stand weer gelijk: 2-2.

Het bleef spannend tot de laatste minuut. Heerenveen vocht voor wat het waard was. Aan beide kanten konden de keepers geen moment rust nemen. Het was een flipperkast, waarin het zomaar 2-3 kon worden. Of 3-2. Maar het bleef 2-2.