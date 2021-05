Storing bij GGD groter dan gedacht: besmettingen amper geregistreerd

Zaterdag werden er nog 173 nieuwe besmettingen gemeld. Dat aantal was toen ook al vertekend door de storing. Het RIVM had niet gedacht dat de storing zo groot was,, melde een woordvoerder eerder op de dag. "De storing is groter dan zaterdag werd voorzien, wat inhoudt dat we ook vandaag een onderpercentage verwachten".

Volgens een woordvoerder van de Friese GGD is de storing intussen verholpen. De GGD kon nog niet zeggen wat er precies misgegaan is. De verwachting is dat er de komende dagen weer meer besmettingen gevonden worden. Volgens de woordvoerder wijst alles erop dat de pandemie nog niet voorbij is.

Het dagelijkse aantal besmettingen van de laatste drie weken (komt de grafiek niet goed in beeld, klik dan hier):