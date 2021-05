Alle IC's in Noord-Nederland liggen vol: "situatie buitengewoon ernstig"

VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries uit Leeuwarden zei in het nieuwsforum dat het versoepelen een lastige politieke afweging was. "Maar het is een goede beslissing, want met alle drukte in de parken moest er een betere regulering komen van mensen die elkaar opzoeken. Maar natuurlijk wil je niet dat zoiets mensenlevens kost."

Duivels dillemma

Forumlid Oebele Brouwer, burgemeester in Achtkarspelen, had het over een duivels dilemma. "We zien op veel plekken, ook in onze gemeente, dat mensen zich niet aan de regels jouden. Vooral in zogrnzaamde 'man caves' op industrieterreinen komen grote groepen bijelkaar, die zich nergens wat van aantrekken, en zich gedragen alsof er niets aan de hand is."

Van der Voort is ook senator voor d66. Hij verwijt de overheid onder meer dat er niet goed gecommuniceerd wordt hoe ernstig de situatie nog steeds is. "Pas als mensen op bezoek komen bij coronapatiënten vallen mensen de schellen van de ogen. Wij krijgen veel mails en brieven van familieleden die vertellen pas daar de werkelijke omvang van de problematiek onder ogen te zien."