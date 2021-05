Gemeente Leeuwarden wil prijs uitreiken aan opruimers van zwerfafval

Op 21 juni houdt de gemeente een digitale top over zwerfafval, met diverse sprekers. In het kader daarvan wordt de 'grote zwerfafvalprijs' georganiseerd en uitgereikt.

In de filmpjes kunnen deelnemers laten zien en vertellen wat ze doen om hun omgeving schoon te houden, waarom ze het afval opruimen en of ze dat alleen of met een groep doen. Uit alle inzendingen worden door een jury vijf filmpjes geselecteerd die kans maken op de zwerfafvalprijs.

De filmpjes kunnen tot 1 juni worden ingezonden.