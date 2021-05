Engelandvaarder en verzetsstrijder Carel Steensma overleefde het concentratiekamp

Met twee anderen probeert hij met een motorbootje naar Engeland te vluchten. Dat mislukt: ze worden ontdekt en beschoten. Carel Steensma raakt ernstig gewond aan zijn been en wordt eerst naar het gevangenisziekenhuis gebracht en later naar de gevangenis.

Hij wordt ter dood veroordeeld, maar wonder boven wonder wordt hij niet opgehaald om doodgeschoten te worden. De Duitsers willen geen kogel verspillen aan hem omdat hij door zijn verwonde been toch niet lang meer zal leven, verwachten ze. In plaats van de kogel wordt hij overgebracht naar kamp Amersfoort en dan naar Natzweiler, een concentratiekamp in de Franse Vogezen.

'Nacht und Nebellager' Natzweiler

In dit vernietigingskamp leert hij andere kampgevangenen kennen. Er zijn veel hoger opgeleide mensen bij: professoren, schrijvers, filosofen en een Belgische chirurg. Die vertelt hem dat zijn gewonde been geamputeerd met worden, omdat hij het anders niet zal overleven. Onder primitieve omstandigheden vindt de operatie plaats: er is geen verdoving en volledig bij bewustzijn wordt zijn been afgezet door de chirurg.

Na de operatie is Carel Steensma ernstig ziek, onder anderen door het bloedverlies. Hij leeft wel en wordt verzorgd door zijn kameraden in het kamp. Als de Amerikanen dichterbij komen, wordt het kamp ontruimd. Steensma wordt door de Duitsers in een dodenwagon gelegd, omdat de de verwachting is dat hij bij de reis naar Dachau zal overlijden.

Maar na drie dagen en twee nachten in de trein wordt hij voor dood uit de trein op de grond neergelegd. Een andere kampgevangene ziet dat hij nog leeft en legt zijn jas over hem heen. Ze zorgen ervoor dat hij in een van de barakken komt en daar blijft hij in leven tot Dachau bevrijdt wordt.

'De bus uit Dachau'

De Nederlandse kampgevangenen wachten dan op hulp uit Nederland, maar die komt niet. Met achttien mensen regelen ze zelf maar een bus en rijden ze terug naar Nederland. Hier is een boek over geschreven: De bus uit Dachau. Steensma komt terug bij zijn vrouw en gaat al snel weer aan het werk bij de KLM. Later zal hij nog onderdirecteur van de KLM worden. Hij praat in die tijd niet over wat hij meemaakte in de oorlog.

Als hij ouder is, komen de verhalen wel en zijn levensverhaal wordt door een biograaf opgetekend. Ook zoon Frank Steensma beschrijft de oorlogsjaren van zijn vader in een boek, dat de titel Vrolijk Pasen 1942 heeft gekregen.