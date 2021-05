Sjinkie Knegt bedankt Martini Ziekenhuis in Groningen met schilderij

In Groningen moest Knegt een huidtransplantatie ondergaan. De Bantegaster is inmiddels volledig hersteld. Vorig jaar maakt hij in februari zijn rentree bij de World Cup Finals in Dordrecht, zo'n vierhonderd dagen na het ongeluk. Hij is zich nu aan het voorbereiden op de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking.

Het schilderij dat hij het ziekenhuispersoneel heeft aangeboden, maakte hij met kunstenaar Michel Velt.