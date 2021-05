Eén speler die niet durft en vier andere hoogtepunten van de helikopterhuldiging

Voordat er ook maar iemand een helikopter in mocht, was er een uitgebreide instructie. Over de wieken, en dat die niet ophielden met draaien als de helikopter weer aan de grond stond, dus springen was verboden. Over het lawaai onderweg, en dat het heel veel is, zodat je een koptelefoon op moest als je niet doof wilde worden. En over die koptelefoon, met een microfoon erin: wie zichzelf niet hoorde op de koptelefoon, was voor anderen ook niet te verstaan. Trainer Henk de Jong had snel in de gaten dat die microfoon nog helemaal niet zo makkelijk te vinden was...