Eerste iepenloftspul van start in Ryptsjerk: "Ik loop te juichen"

Veel andere iepenloftspullen gaan niet door of worden verschoven naar volgend jaar. In Ryptsjerk durven ze het wel aan. Regisseur Hans van Buuren is dolblij dat het stuk los kan gaan. "Ja dat is geweldig, ik droom hier nu al van!"

In 2018 is het plan voor de voorstelling al bedacht. Vorig jaar zou het stuk al in première gaan, maar door corona kon dat niet doorgaan. Het is even afwachten op de voorstellingen in september wel zullen starten, maar de organisatie en acteurs blijven positief. "We gaan veel oefenen en ik ga er wel vanuit dat het doorgaat", zegt acteur Jelle Schreuder. Het is de eerste keer dat hij aan zo'n stuk meedoet. Hij heeft er veel plezier in. "Het is wel spannend, maar is het wel heel leuk om te doen."