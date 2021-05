HEA! Dominique aan de poets

Dominique van Lohuizen heeft het druk met het poetsen van de auto. Haar vriend, voor wie ze in 2019 naar Fryslân kwam, zit regelmatig met laarzen aan in de auto en zit overal aan. Hij werkt op een boerderij in Workum. Zelf werkt Dominique ook in de agrarische sector: vier dagen per week doet ze kwaliteitsonderzoek naar melk. Ze verstaat het Fries heel goed, maar zelf voelt ze zich nog geen echte Friezin.