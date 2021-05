173 coronabesmettingen in Fryslân in de afgelopen 24 uren

Het aantal besmetting van zaterdag is vertekend, zo zegt het RIVM. Door een storing in het ict-systeem van de GGD's is het ware aantal besmettingen anders, al is niet duidelijk hoe groot het verschil is. De meeste besmettingen zijn gemeld in de gemeenten Leeuwarden (32) en Súdwest-Fryslân (30), de twee grootste gemeentes van onze provincie. Daarna volgen Smallingerland en De Fryske Marren met ieder 14 nieuw vastgestelde coronagevallen.

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen sterfgevallen gemeld door het coronavirus. Er waren wel drie nieuwe ziekenhuisopnames, dat gaat om inwoners van gemeenten Harlingen, Achtkarspelen en Waadhoeke.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):