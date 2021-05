Uitstel nieuwe versoepelingen 'mokerslag' voor Leeuwarder dierentuin AquaZoo

De druk op de ic's en de bezetting van de ziekenhuizen is te hoog en de afname in het aantal coronabesmettingen is nog niet zichtbaar genoeg om een volgende stap in het openingsplan te zetten, schrijft het kabinet.

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen is erg teleurgesteld door de beslissing. AquaZoo spreekt van een 'mokerslag'. De dierentuin was er al helemaal klaar voor om in de meivakantie weer bezoekers te ontvangen. "Helaas gaat het 11 mei niet gebeuren", zegt directeur Jeroen Loomeijer. "En een nieuwe datum is volgens mij nog niet genoemd. Het is een hard gelag."

Meivakantie kwijt

Loomeijer heeft begrip voor de reden waarom de versoepelingen uitgesteld zijn, maar vindt het wel zuur dat ze nog niet open kunnen, omdat ze er alles aan hebben gedaan om coronaproof te zijn. Dat AquaZoo in natuurgebied de Groene Ster bij Leeuwarden ligt, maakt het extra wrang.

"Als het mooi weer is wordt daar volop gerecreëerd door alles en iedereen. Fantastisch. Ik ben net zelf vanochtend even in een tuincentrum geweest. Daar staat het parkeerterrein gewoon vol. Dat maakt het wel heel zuur voor ons", verzucht Loomeijer. "Dan kijk je naar buiten en zie je het leeggelopen springkussen. Dan weet je dat je de meivakantie kwijt bent, de tweede week meivakantie ben je kwijt. Ook financieel heeft dat natuurlijk wel consequenties en we zullen er hard mee bezig moeten om te kijken hoe we dat in gaan vullen."