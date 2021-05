Politie grijpt in bij Cambuur-viering: "Absoluut onacceptabel"

De politie heeft het plein ontruimd. Bij het ingrijpen werd met stenen, stoelen en fakkels gegooid. Een agent raakte gewond aan het hoofd en is naar het ziekenhuis overgebracht.

Er kwam informatie dat er een groot feest georganiseerd werd, zegt Buma. "Bij de politie kwam het bericht binnen dat er een illegaal feest zou ontstaan bij het Kalverdijkje, daar kwam ook de informatie bij dat mogelijk de harde kern van De Graafschap naar Leeuwarden zou komen en dat er muziek zou komen, en dat dus een onacceptabel feest zou worden."

Escalatie

Daarom werd besloten in te grijpen. "De politie heeft aangegeven dat het niet geaccepteerd zou worden. Daarop is men naar het centrum getrokken, wat ook niet kon. Het was gewoon een dag van winkelend publiek", zegt Buma. "Heel snel is men in een escalatiemodus gekomen van stenen gooien richting de politie, dat is totaal onacceptabel, dus de politie kon niet anders dan ingrijpen."

Volgens sommige getuigen zou het ingrijpen van de politie juist voor escalatie hebben gezorgd, maar daar wil de burgemeester niets van weten. "Dat verhaal ken ik uit het verleden ook wel. Maar de politie deed wat ze moest doen: duidelijk maken dat je met deze groep niet zomaar het centrum in met de bedoeling daar een feestje te bouwen."

"Smet op het blazoen"

Er is zaterdagmiddag één persoon aangehouden, maar Buma sluit niet uit dat er meer aanhoudingen zullen volgen. "Er zijn meer mensen die stenen hebben gegooid. Dus zal er verder gekeken worden of meer mensen kunnen worden aangehouden."

Buma is verder positief over de huldiging en vindt de situatie op het Zaailand een "smet op het blazoen" van een verder mooi feest. "Ik begrijp werkelijk niet wat deze mensen bezielt. Natuurlijk mag je je vanaf de grond laten zien aan die spelers, dat was de bedoeling ook. Er was alle gelegenheid om iets moois te doen. Een groepje van waarschijnlijk minder dan 100 mensen vindt dat het anders moet en dan kan niet."

Vrijdagavond was er ook al politie-inzet op het plein voor het Cambuur Stadion.