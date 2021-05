Friese VVD-voorzitter: "Ophef in Den Haag is niet goed voor aanzien van de politiek"

Wat de regionale en lokale politiek betreft, vindt Van Brussel dat de verhoudingen beter kunnen. Het is een landelijk beeld: een vijfde deel van de Statenleden geeft aan niet terug te komen na hun periode in Provinciale Staten. De werkdruk is te hoog en de verdiensten zijn te laag.

Dit wordt onderschreven door commissaris van de Koning Arno Brok. Die verklaarde dat de 700 euro per maand aan compensatie 'niet eens genoeg is voor iemand met een reguliere baan.' Ook de tijdsbesteding is niet in verhouding, volgens Brok is het niet uitnodigend om Statenlid te worden.

"Er moet worden gekeken naar de verdiensten"

Dat zoveel mensen eerder stoppen, is niet goed, vindt Van Brussel. "Statenleden bouwen veel kennis op, het is niet goed wanneer zoiets verdwijnt." Het maakt het moeilijker om nieuwe mensen te winnen voor de partijlijst. "Motivatie is het belangrijkste. Maar daarnaast moet er ook een vergoeding tegenover staan die klopt. Als de verdiensten een reden zijn waarvoor mensen opstappen, dan moet daar naar gekeken worden."