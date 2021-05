Hoe ziet de helikopterhuldiging van SC Cambuur er zaterdag uit?

Er zullen zo'n dertig man van Cambuur in de helikopters plaatsnemen. Omdat de volledige groep niet in één keer de lucht in kan, worden er drie groepen gemaakt.

De eerste groep stijgt om ongeveer 13.00 uur in twee helikopters op, vanaf de vliegbasis in Leeuwarden. Er wordt een ronde van zo'n twintig minuten over Leeuwarden gemaakt, op zo'n 300 meter hoogte. Als de eerste groep terug is, gaat de tweede groep op weg. Daarna is het tijd voor de derde groep.

Een precieze route van de vluchten is er niet. De helikopters doen alle wijken in de stad aan en zullen mogelijk ook bij enkele dorpen langsgaan.

'Dit maak je nooit meer mee'

Niet iedereen bij Cambuur stond te springen om mee te gaan met de huldiging. "Ik doe het wel!", zegt trainer Henk de Jong. "Dat is een cadeautje van de gemeente en de burgemeester. Ik vind dat wel mooi."

Van de spelers is zeker dat Calvin Mac-Intosch het in ieder geval niet aandurft, maar er zijn er nog wel meer. Middenvelder Michael Breij gaat wel mee: "Ik vertelde het tegen mijn ouders en ik zei: 'Ik ga het niet doen'. Zij zeiden: 'Mikey, dit maak je nooit meer mee!', dus toen heb ik toch maar ja gezegd. Ik ben niet zo dapper met hoogtes en vliegen vind ik helemaal niets. Maar als we dit voor de supporters kunnen doen, dan ga ik dat maar doen."

Geel-blauw

De gemeente Leeuwarden en Cambuur hopen dat de stad tussen 13.00 en 14.00 uur geel-blauw kleurt. De club heeft voor de mooiste versierde straat een prijs: een Cambuur-clinic in de straat en een meet & greet met twee selectiespelers.

Het hoogste gebouw van Fryslân, de Achmea-toren, doet in ieder geval mee aan de huldiging. Daar is door de medewerkers van zorgverzekeraar De Friesland een groot felicitatiespandoek opgehangen op de panorama-etage van het gebouw.

Volg het bij de Omrop

De helikoptervlucht zal zaterdag tussen 13.00 uur en 14.00 uur te volgen zijn bij Omrop Fryslân, op radio en televisie.