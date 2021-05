Boer De Wolff geeft de hoop op weidevogels op: "Over twee jaar is er niets meer"

Het doet hem zeer dat de vogels er bijna niet meer zijn. "Het was het mooie van vroeger, er was van alles wat. Het was in verhouding, in evenwicht. Dat is nu niet meer zo." Het verschil met vroeger is groot. "Mijn grootvader moest altijd tweehonderd kievitseieren leveren. Die haalde hij gewoon van zijn land, zo veel weidevogels zaten hier."

Een oplossing is er niet, zegt De Wolff. "Mensen willen dat niet. Ze begrijpen het ook niet. Dit is gewoon uitroeiing." Hij zou graag willen dat er een betere verdeling komt tussen de vogels en de vossen. Maar dat is lastig, want er komen steeds meer vossen bij.

Hij heeft de hoop opgegeven. "Dit was nu mijn afscheid. Die vos eet hier de de kop van de grutto af en dan loopt hij verder naar de volgende grutto. Dat duurt nog twee jaar ofzo, dan is er niets meer."