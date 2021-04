Groot vraagteken achter Veerman-duo voor duel SC Heerenveen tegen PSV

"Ik weet het eerlijk gezegd nog niet", zegt Johnny Jansen tijdens het persmoment op vrijdagmiddag. "Ze zijn vandaag allebei getest en we wachten de uitslag af of ze erbij kunnen zijn. Ze hebben individueel getraind en eigenlijk zeggen ze beiden dat het goed gaat. Ze voelen zich oké, maar er is maar één ding dat telt, zijn ze negatief."

Mogelijk missen

In de aanloop naar de confrontatie tegen PSV houdt Jansen er rekening mee dat hij zijn spelmaker en zijn topscorer moet missen. "We hebben vandaag getraind en hebben het zo neergezet zoals we denken dat we het zondag moeten gaan doen. En daar stonden ze niet in. Maar mocht Henk en Joey negatief zijn, dan gaan we in overleg om te kijken hoe fit ze zijn en of ze kunnen starten."

Jansen: "Iedereen is te vervangen en dat geldt ook voor hen, maar ze zijn dit jaar gewoon erg belangrijk voor ons. In het begin van de competitie veranderde bijna alles wat ze aanraakten in goud. Ze hebben ook wel een minder fase gehad, maar beiden hebben zulke specifieke kwaliteiten, ze blijven voor ons gewoon enorm belangrijk."